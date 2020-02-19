هواوي تستعد لإطلاق هاتف بسعر اقتصادي

كشفت شركة هواوي الصينية عن هاتف اقتصادي جديد أطلقت عليه اسم Huawei Y7p.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Kirin 710 بتردد 2.2 غيغا هرتز ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة IPS LCD مقاس 6.39 بوصة ودقة عرض 1560 * 720 بيكسل.

وتحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية حيث ستبلغ دقة الكاميرا الأولى 48 ميغا بيكسل، والثانية 8 ميغا بيكسل، والثالثة 2 ميغا بيكسل.

وتبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 64 غيغا بايت في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 4 غيغا بايت.

وسيضم الجهاز بطارية مميزة بسعة 4000 ميلي أمبير ومستشعر للبصمات تم تركيبه على الجهة الخلفية.

يذكر أن الشركة الصينية ستطرح الهاتف الجديد في الأسواق خلال شهر فبراير الجاري بسعر 180 دولارا أمريكيا.

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