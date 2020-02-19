بالفيديو.. مسن شجاع يواجه لصا حاول سرقته

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد يظهر فيه مسن بريطاني يواجه لصا حاول سرقة أمواله.

ووقعت أحداث هذه القصة في مدينة كادريف الويلزية، فبعد أن انتهى المسن البالغ من العمر 77 عاما من سحب أمواله من الصراف تفاجأ بهجوم لص عليه ليسرقها منه.

ولم يخشَ العجوز اللص وواجهه ما أربك حسابات اللص الذي اعتقد أن عملية السرقة ستتم دون أي مشاكل.

واتخذ الرجل العجوز وضعية الملاكم ووجه عدة ضربات إلى اللص، وقام بإجباره على الفرار دون الحصول على النقود.

وقال مصدر مسؤول في شرطة ساوث ويلز إن الرجل المسن أظهر شجاعة كبيرة، وقام بردة فعل عظيمة رغم المفاجأة غير المتوقعة التي واجهها.

وأثنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي على شجاعة وجرأة الرجل العجوز، وعدم خوفه من اللص الشاب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية