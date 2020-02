هيئة الاتصالات والمعلوماتية تُخفّض أسعار الإنترنت في ليبيا

أصدر رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية المهندس سامي محمد الفنطازي، قراراً بتخفيض أسعار قيمة الاشتراك وباقات الإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات الوطنية التابعة للهيئة.

وأفاد المكتب الإعلامي بالهيئة، بأن القرار جاء بمبادرة من رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، بعد سلسلة من الاجتماعات والمباحثات مع المختصين، لضمان عدم التسبب بأي آثار سلبية قد تلحق بميزانيات الشركات المعنية، وفي إطار سعي الهيئة إلى تحسين مستوى خدمات الاتصالات والمعلوماتية وتمكين المواطن من الحصول على الخدمة بأيسر السُبل وأقل الأسعار، لتعزيز ثقافة المعرفة الرقمية ومواكبة التطور التكنولوجي للفئات العمرية كافة في ربوع البلاد، وفقاً للهيئة.

ونصت المادة الأولى من القرار رقم 23 لسنة 2020 على تخفيض أسعار خدمة الإنترنت بنسبة 50% من التعرفة “المقابل المالي للخدمة” المقدمة من شركة الاتصالات الدولية الليبية.

وبموجب المادة الثانية من القرار يتوجب على الشركات المرخص لها تقديم خدمات الإنترنت عبر شبكة الاتصالات الالتزام بتخفيض خدماتها بذات النسبة المحددة في المادة الأولى من القرار.

وكلف القرار الإدارة العامة لشؤون التنظيم بالهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ.

يُشار إلى أن الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية تُعنى بشؤون الاتصالات وتقنية المعلومات وتمثل أعلى سلطة مسؤولة عن قطاع الاتصالات في ليبيا، ويقع مقرها الرئيسي في العاصمة طرابلس.

