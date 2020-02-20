تاناروت يحتفي بالفن والأدب على طريقته الخاصة

اختتم تجمع تاناروت للإبداع الليبي، الحدث الفني للموسيقى والغناء والشعر “بدرون”، في مدينة بنغازي، وسط حضور فاعل من روّاده.

وأوضح التجمع، أن بدرون، “هو حدث فني للموسيقا والغناء والشعر، يهدف إلى تسليط الضوء على المواهب التي تمارس نشاطاتها بدرجة مقاربة للاحترافية”.

وأشار تجمع تاناروت، أن العمل على إقامة الحدث، كان بعيدا عن الأضواء، ويهدف إلى توفير مساحة “لتبادل وتعزيز الثقافة الموسيقية بين بعضهم البعض، واستفزاز وتحسين مهاراتهم الفنية، وخلق فرص لممارسة فنهم أمام جمهور من الموسيقيين وعشاق الفن والموسيقا.”

وأكد التجمع، أنه يؤمن بأهمية الفنون والموسيقا ودعم المواهب الشابة، وهو ما دفعه إلى إقامة الحدث الذي احتفل مؤخرا باختتام نشاطه.

وأضاف تاناروت، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك: “احتفلنا اليوم في #بدرون بالمواهب المتميزة في العزف والغناء والشعر. قدموا أفضل ما عندهم واطربوا مسامعنا، وسط الجمهور المتذوق للفن، وفنانينا الكبار اللي بحضورهم أثروا الحدث.”

وأعرب تجمع تاناروت للإبداع الليبي، عن شكره لكل الحضور الذي شاركه نشاط “بدرون”، في مدينة بنغازي، مؤكدا على أن هناك نسخ جديدة قادمة لنشاطته الفنية والثقافية بشكل بشكل.

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