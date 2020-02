كندا.. وقوع حادث سير مروع نتيجة تصادم«200 » سيارة

أصيب ما يقرب من 70 شخصا، بعضهم في حالة خطيرة [العربي بريس]

وقع حادث تصادم هائل بين 200 سيارة من بينهم حافلة مدرسية ويتوقع أن السبب في ذلك هو عدم وضوح الرؤية الناتجة عن عاصفة ثلجية قوية.

وفقا للتقارير الإخبارية، أصيب ما يقرب من 70 شخصا، بعضهم في حالة خطيرة، بانتظار بيان رسمي من الشرطة بشأن الإصابات، وفيما إذا كان قد نجم عنها وفيات في وقت لاحق، وشمل الحادث أكثر من 200 سيارة، بما في ذلك شاحنات وحافلة مدرسية. .

وأظهرت لقطات مصورة وجهود حافلة مدرسية صغيرة وشاحنة تحمل صهريجا عليه علامة مواد قابلة للاشتعال، لكن مسؤولين أفادوا بعدم إصابة أي تلاميذ جراء الحادث.

ونقلت قناة CBC ، عن وزير النقل، فرانسوا بونارديل، أن تسعة من إجمالي عدد الضحايا أصيبوا بجروح خطيرة. لا توجد خسائر في الحافلة المدرسية.

تم إغلاق الطريق السريع 15، الذي وقع فيه الحادث، في كلا الاتجاهين حوالي 46 كم في ضاحية لا برايري. من المتوقع أن تظل عشرة كيلومترات من الطريق مغلقة حتى صباح التوقيت المحلي.

السبب المحتمل لتصادم السيارة، حسب بونارديل، كان عدم وضوح الرؤية الناجمة عن عاصفة ثلجية قوية.

وقال دانييل ماكان، المتحدث باسم وزارة الصحة الإقليمية، إنه تم إخبار ثلاثة مستشفيات في منطقة الحادث بإمكانية دخول عدد كبير من الضحايا.

