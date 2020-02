وطائرة “بي-200تشي إس” طائرة برمائية طلبتها القوات البحرية الروسية.

بدأت طائرة جديدة من طراز “بي-200تشي إس” التحليق في سماء مدينة تاغانروغ الروسية.

وقال جهاز الإعلام التابع للمؤسسة البحثية الإنتاجية التي تحمل اسم مصمم الطائرات بيرييف في مدينة تاغانروغ بحسب موق سبوتنيك الأخباري ، إنه بعد إتمام الاختبارات سيتم تسليم الطائرة الجديدة إلى مَن طلبها.

وكانت طائرات “بي-200تشي إس” تُصنع سابقا لاحتياجات وزارة الطوارئ والدفاع المدني الروسية. وتم تزويد الطائرة التي صُنعت للقوات البحرية بالحاويات العائمة التي تحتوي على الماء والغذاء لإنقاذ المنكوبين.

ويُتوقع تسليم الطائرات التي تُصنع للقوات البحرية إلى أسطول البحر الأسود الذي يملك الآن طائرات برمائية متقادمة من طراز “بي-12”. وستستخدم الطائرات الجديدة في الغالب في البحث عن المنكوبين في البحر وإنقاذهم.

وعن مواصفات طائرة “بي-200تشي إس”، يذكر أنها تستطيع أن تحلق في السماء على ارتفاع يتراوح بين 100 متر و8000 متر خلال حوالي 6 ساعات متواصلة عندما تبتعد عن قاعدتها بـ500 كيلومتر. وتبلغ سرعتها الملاحية 220 كيلومترا في الساعة بينما تبلغ السرعة القصوى 610 كيلومترات في الساعة. طاقم الطيران: 3 أشخاص. ويمكنها أن تحمل على متنها 60 شخصا.

The post روسيا طائرة برمائية جديدة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا