جورج وسوف يلتقي ابنته الوحيدة بعد غياب 5 سنوات

تناقلت وسائل إعلام عديدة أن الفنان السوري، جورج وسوف، بعد غياب دام 5 سنوات، توجه إلى قطر للقاء ابنته الوحيدة، من بطلة الراليات القطرية، ندى زيدان، التي قابلها وتزوجها عام 2014.

ونقل موقع “فوشيا” عن مصادر مطلعة أن الفنان وسوف أحيا حفلا غنائيا في قطر منذ أسبوع وذلك بعد غياب دام 5 سنوات، منذ أن أجرى عملية جراحية إبان إصابته بجلطة، إذ أنه كان يقيم هناك وقتها، وبعد أن غادرها لم يذهب إليها مجددا.

وأشار الموقع إلى أن ذهاب جورج وسوف إلى قطر بعد كل هذا الغياب لم يكن بسبب الحفل الغنائي فقط، بل من أجل رؤية ابنته الوحيدة “عيون” التي رزق بها من زوجته السابقة بطلة الراليات القطرية ندى زيدان، التي قابلها وتزوج منها عام 2014.

وبحسب المصادر، فإن وسوف لم ينكر ابنته، بل كان على تواصل دائم معها من خلال اتصالات الفيديو، وأيضا حرص وسوف على التواصل مع طليقته ندى زيدان، رغم انفصالهما.

يذكر أن لجورج وسوف ثلاثة أولاد هم: وديع، وحاتم، وجورج جونيور، من زوجته الأولى “شاليمار”، التي انفصل عنها عام 2009.

أما عيون فهي الابنة الوحيدة له من ندى زيدان، التي تزوجها وانفصل عنها فيما بعد.

