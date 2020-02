ناشيونال إنترست.. أخطر الغواصات التى يمكنها تدمير البشرية

أخطر الغواصات في العالم [انترنت]

يمكن لخمسة أنواع من الغواصات النووية، الموجودة أو التي يتم تصميمها في الوقت الحالي، أن تدمر البشرية أو تقربها من نهاية العالم، ووضعت المجلة الأمريكية “ناشيونال إنترست” قائمة بهذه الغواصات.

يذكر مؤلفو المقال أنه في خضم الحرب الباردة، كانت غواصة أمريكية من نوع أوهايو قادرة على “تحويل ما يصل إلى 288 هدفًا بحجم مدينة إلى رماد مشع في أقل من نصف ساعة”. ووصفت المجلة غواصة نووية أمريكية مرتقبة “كولومبيا”، التي سيبدأ بناؤها في عام 2020، بالغواصة الفتاكة.

كما أدخلت المجلة “الغواصة الروسية الأكثر هدوءًا المزودة بالصواريخ البالستية” – الغواصة من المشروع 955أ “بوريي-أ” مع صواريخ إر-30 “بولافا”، والغواصة الروسية من المشروع 667بي إر إم “دلفين” المجهزة بصواريخ “سينيفا” البالستية والغواصة من المشروع 885إم “ياسن” مع الصواريخ المجنحة 3إم-14 في منظومة “كاليبر”.

في وقت سابق، كتبت مجلة “ناشيونال إنترست” أن صواريخ الغواصات النووية الروسية من مشروع “بوريي” قادرة على جعل أمريكا “غير مأهولة”، حتى لو تم تدمير القوات النووية الروسية الأخرى “في الضربة الأولى”.

يخطط لبناء ثماني غواصات من فئة “بوريي”. تم بناء ثلاث منها ودخلت خدمة الأسطول: “يوري دولغوروكي”، “ألكسندر نيفسكي” و”فلاديمير مونوماخ”. الغواصة الرابعة، “كنياز فلاديمير”، تجري اختبارات الإبحار.

