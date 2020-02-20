10 مميزات في S20 ليست موجودة في آيفون 11

تضم سلسلة هواتف غالكسي S20 التي أطلقتها شركة سامسونغ الأسبوع الماضي، العديد من المميزات التي تجعلها مختلفة عن أي هواتف أخرى لا سيما سلسلة آيفون 11 التي أطلقتها آبل العام الماضي.

آبل لم تطلق هواتفها للعام 2020 ومن المتوقع أن ترد بقوة على سلسلة سامسونغ الجديدة، لكن الآن دعونا نرى المميزات التي تضمها سلسلة S20 ولا توجد مثلها في iPhone 11.

التقريب البصري والرقمي

تحتوي النسختان S20 و S20 Plus على تقريب بصري حتى 3 أضعاف، وتقريب رقمي حتى 30 ضعفًا، أما النسخة الأكبر S20 Ultra فتحتوي على تقريب بصري حتى 10 أضعاف ورقمي 100 ضِعف، أما آيفون 11 فالتقريب الرقمي فيه يصل إلى 5 أضعاف، أما نسخة آيفون 11 برو تدعم التقريب البصري حتى ضِعفين، ورقمي حتى 10 أضعاف.

الشاشة

تأتي شاشات الهواتف الثلاثة الجديدة من سامسونغ بحجم أكبر من الشاشات التي قدمتها آبل في هواتف آيفون الأخيرة. وتبدأ سلسلة سامسونغ من غالكسي إس 20 بحجم 6.2 إنش، أما ايفون 11 العادي فيضم شاشة بحجم 6.1 إنش.

غالكسي إس 20 بلس شاشته بحجم 6.7، أما ايفون 11 برو بحجم 5.8 إنش، وأخيرًا شاشة غالكسي إس 20 الترا بحجم 6.9 أما آيفون 11 برو ماكس بحجم 6.5 إنش.

شبكات اتصال 5G

قدمت شركة سامسونغ سلسلة هواتفها جالكسي إس 20 وكلها تدعم شبكات اتصال الجيل الخامس مع نسخ تدعم الأجيال السابقة، أما آبل فلم تقدم حتى الآن أي هاتف يدعم 5G ويتوقع أن تكون هواتف العام الجاري تدعم هذه الميزة.

التصميم

بدأت بعض الشركات مؤخرًا بالاستغناء عن القطع في أعلى الشاشة، وهو ما فعلته سامسونغ في سلسلة اس 20 ونوت 10، حيث جاءت الهواتف بكاميرا أمامية على شكل ثقب في أعلى منتصف الشاشة، أما هواتف آيفون فلا زالت تعتمد على القطع الذي يراه البعض مزعجًا.

كاميرا بدقة عالية

يحتوي كل من S20 و S20 Plus على كاميرات مختلفة، فهما يحتويان على عدسة بزاوية عريضة بدقة 12 ميغابكسل، وعدسة بزاوية واسعة جدًا بدقة 12 ميغابكسل أيضًا، وعدسة بدقة 64 ميغابكسل تيليفوتو للزوم.

كما أن نسخة البلس تحتوي على مستشعر لقياس العمق، النسخة الأكبر غالكسي اس 20 ألترا تحتوي على عدسة عريضة بدقة 108 ميغابكسل، وعدسة تيليفوتو للزوم بدقة 48 ميغابكسل، وعدسة الزاوية الواسعة بدقة 12 ميغابكسل، ومستشعر العمق.

يحتوي iPhone 11 على كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميغابكسل وعدسة واسعة الزاوية وعدسة فائقة الزاوية، في حين أن طرازات Pro تحتوي على أنظمة كاميرا ثلاثية مزودة بكاميرا تليفوتوغرافي إضافية بدقة 12 ميغابكسل.

أما الكاميرا الأمامية في S20 و S20 Plus فجاءت بدقة 10 ميغابكسل، ونسخة ألتر 40 ميغابكسل، أما الآيفون فجاء بكاميرا أمامية بدقة 12 ميغابكسل أيضًا.

الشحن اللاسلكي العكسي

تدعم سلسلة غالكسي إس 20 بمختلف الطرازات، ميزة الشحن اللاسلكي العكسي، إذ يمكن شحن أي هاتف لاسلكيا بشرط أن يضم هذه الميزة والعكس صحيح، لكن لم تقدم آبل هذه الميزة في هواتفها حتى الآن.

اللقطة الواحدة

واصلت سامسونغ إبداعها وقدمت ميزة جديدة أطلقت عليها اسم (اللقطة الواحدة) والتي تعني التقاط مقاطع فيديو ولقطات بتنسيقات من خلال ضغطة واحدة، أما آيفون 11 و 11 برو فيدعمان ميزة يطلق عليها QuickTake تتيح تصوير فيديو دون إيقاف تشغيل وضع الصور.

سعة التخزين

تبدأ سعة التخزين الأساسية في هواتف غالكسي S20 من 128 غيغابايت، أما السعة الأساسية في آيفون 11 و 11 برو يبدءان من 64 غيغابايت.

120 هيرتز

تدعم شاشة الهواتف الثلاثة الجديدة في سامسونغ معدل تحديث يصل إلى 120 هيرتز وهي ميزة ممتعة جدًا خاصة في وضعية الألعاب، والتنقل بين الصفحات وعناصر الهاتف، ولقد رأينا هذه الميزة مع أحدث طراز من آيباد برو لكنها لم تصل بعد إلى هواتف آيفون.

مستشعر البصمة

مثل سلسلة غالكسي إس 10 وضعت سامسونغ مستشعر بصمة مدمج في شاشة غالكسي إس 20 بينما ألغت آبل هذه الميزة في آيفون 11 واكتفت بمستشعرات التعرف على الوجه.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية