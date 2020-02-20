رحيل الشابة ريتاج الأغا يصدم الوسط الإعلامي السوداني

انصدم الوسط الإعلامي السوداني برحيل الإعلامية الشابة ريتاج الأغا إثر إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وعبّر الإعلاميون السودانيون عن صدمتهم برحيل ريتاج الأغا مؤكدين أن رحيلها خسارة للوسط الإعلامي السوداني.

وذكر زملاؤها أن الإعلامية الراحلة كانت تتمتع بحس إنساني كبير، وكانت تهتم بمرضى السرطان حتى أنها خصصت منشورا لهم يوم عيد الحب دعت من خلاله الناس للاهتمام بهم ومساعدتهم على تخطي المصاعب التي يمرون بها.

ووصف الإعلامي السوداني المخضرم عمر الجزلي رحيل ريتاج بالفاجعة، ويذكر أن الإعلامية الشابة عملت في قناة النيل الأزرق لعدة سنوات، وقامت الأسبوع الماضي بتغطية رائعة لجائزة الأديب السوداني الراحل صالح الطيب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية