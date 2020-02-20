“تيك توك” يُعزّز الرقابة الأسرية.. ويبدأ بالمملكة المتحدة

في إطار سعيها لتطوير تطبيق تيك توك وتعزيز دور الرقابة الأسرية فيه قامت الشركة المصممة للتطبيق بإطلاق ميزة جديدة أطلقت عليها اسم أمان العائلة.

ومن خلال هذه الميزة سيكون الوالدان قادرين على منع أطفالهم من ارتكاب أي مخالفات في حال كانوا دون السن القانونية.

وستتيح الميزة الجديدة للوالدين الفرصة لتحديد وقت معين يمكن للطفل من خلاله استخدام التطبيق، بالإضافة لإيقاف خدمة الرسائل المباشرة بشكل كامل.

كما سيكون الأهل قادرين على تحديد المحتوى الذي يسمح للطفل بمشاهدته على تطبيق “تيك توك” الشهير.

وقال مصدر مسؤول في الشركة إن تيك توك تهدف من خلال الميزة الجديدة إلى تعزيز العلاقة بين الناس وتطبيقات خدمات الإنترنت.

يذكر أن تيك توك ستطلق ميزة أمان العائلة حاليا في المملكة المتحدة على أن تطلقها في باقي أنحاء العالم خلال الأسابيع القادمة.

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