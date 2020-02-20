أب أمريكي ينقذ ابنته من أسد بـ”لكمة خاطفة”

تفاجأت عائلة أمريكية مكونة من أم وأب وطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات وعدة أشخاص آخرين أثناء تجوالها في حديقة رانشو سان أنطونيو في مقاطعة سانتا كلارا الواقعة في ولاية كاليفورنيا بهجوم مباغت من قبل أسد الجبل الذي انقض على الطفلة وحاول افتراسها.

ولم يتخلَ الأب عن ابنته واتجه إلى أسد الجبل دون خوف أو وجل وعاجله بلكمة أجبرته على ترك الفتاة الصغيرة والفرار إلى الغابة.

وعلى الفور قام رجال الأمن بإسعاف الطفلة التي تعرضت لبعض الخدوش البسيطة، ومن ثم قاموا بإغلاق الحديقة لكي يبحثوا عن أسد الجبل.

وقال مصدر مسؤول في الحديقة إن رؤية أسد الجبل أمر غير متوقع، وإنه يعيش في المقاطعة ولا يهدد حياة الناس.

وطلب المسؤول من الناس التصرف بهدوء عند رؤية أسد الجبل، وقال إن عليهم التراجع ببطء وألا يديروا ظهورهم إليه أو يركضوا أمامه.

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