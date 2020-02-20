سامسونغ تطلق ساعة ذكية جديدة.. مواصفات لا تُفوّت

أماطت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية اللثام عن ساعة جديدة احتوت على مجموعة كبيرة من المميزات أطلقت عليها اسم Gear S3.

وستعمل الساعة الجديدة بمعالج Exynos 7270 ثنائي النوى، وستحتوي على بطارية بسعة 280 ميلي أمبير تجعلها تعمل لمدة 28 ساعة متواصلة و96 ساعة في وضعية الاستعداد.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذه الساعة 4 غيغا بايت في حين ستصل مساحة الذاكرة العشوائية لـ 768 ميغا بايت.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية الساعة الجديدة بتقنية البلوتوث 4.2 وشريحة NFC للدفع الإلكتروني والاقتران مع الأجهزة الأخرى.

وستحتوي الساعة على مكبرات صوت وميكرفونات تساعد المستخدم على الاستماع للموسيقى والرد على المكالمات الهاتفية دون الحاجة لاستخدام الهاتف.

وضمت الساعة ميزات تساهم في توفير طاقة البطارية كميزة Wake-up Gesture التي تضيء عند تحريك المعصم بطريقة معينة ليشاهد المستخدم الإشعارات الواردة ومن ثم تنطفأ، وميزة Find My Mobile التي تساعد المستخدم على الاتصال بالهاتف في حال أضاعه ليعرف مكانه.

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