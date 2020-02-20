جديد Aria.. سماعة لاسلكية للاستخدامات الشاقة

كشفت شركة Aria عن سماعة لاسلكية جديدة مناسبة للاستخدامات الشاقة أطلقت عليها اسم Song X.

وأكدت شركة Aria على أن سماعتها الجديدة ستكون مقاومة للماء والغبار وفق معيار IPX5، وستدعم تقنية البلوتوث 5.

وستحتوي السماعة على بطارية تجعلها تعمل لمدة 5 ساعات متواصلة، ولمدة 20 ساعة في حال تم استخدام علبة الشحن الملحقة بها لشحنها.

وأتاحت Aria طريقتين للمستخدمين لشحن سماعتها الجديدة، حيث سيكون بإمكان المستخدم شحن السماعة بواسطة كابل USB أو بواسطة تقنية الشحن اللاسلكي Qi.

وستوفر Aria السماعة ب 4 ألوان هي Coral Orange وMidnight Green وTwilight Black وPearl White.

الجدير بالذكر أن Aria ستطلق سماعتها الجديدة في الأسواق في مارس القادم بسعر يصل إلى 59 دولارا أمريكيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية