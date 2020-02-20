هؤلاء الأشخاص مهددون بمرض الشريان المحيطي

حددت الجمعية الألمانية لطب وجراحة الأوعية الدموية الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمرض الشريان المحيطي (Peripheral artery disease) المعروف باسم سريان الدم.

وأكدت الجمعية على أن احتمال الإصابة بهذا المرض يرتفع لدى كبار السن الذين تجاوزوا الـ60 عاما، والمدخنين، والأشخاص الذين يعانون من البدانة، والمصابين بداء السكري، وبمرض ارتفاع ضغط الدم.

وقالت الجمعية إن هناك عددا من الأعراض التي تدل على ظهور المرض كحدوث آلام في باطن الساق إلى الفخذ بعد السير لمسافة 200 متر، صعوبة شفاء الجروح التي تصيب القدم، بالإضافة لبرودة الأقدام المستمرة.

وطلبت الجمعية من الأشخاص مراجعة الأطباء فور ظهور هذه الأعراض، لأن مرض الشريان المحيطي يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب مما يهدد حياة الإنسان.

ونصحت الجمعية الناس باتباع أسلوب حياة صحي يقوم في أساسه على الرياضة والابتعاد عن التدخين وتناول الوجبات الصحية من أجل حماية أنفسهم من هذا المرض.

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