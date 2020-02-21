وفاة العالم الأميركي”لاري تيسلير” مخترع “النسخ واللصق “

توفي عالم الكومبيوتر الأميركي “لاري تيسلير” Larry Tesler – أول من أمس- عن عمر ناهز الــ 74 عاماً .. ويسجل عالم المعرفة والتقنية المعلوماتية لــ “تيسلير” اختراعه لخاصية النسخ واللصق والقص.

ولد “لاري تيسلير” أو “لورنس غوردين تيسلير” في 24 أبريل 1945 في نيويورك وهو عالم كمبيوتر أميركي يعمل في مجال التفاعل الإنساني الحاسوبي.

نشأ تيسلير في نيويورك وتخرج من مدرسة برونكس الثانوية للعلوم عام 1961م، ثم التحق بجامعة ستانفورد ، التي درس فيها علوم الكمبيوتر في الستينيات ، ثم عمل في مختبر ستانفورد للذكاء الاصطناعي، ومع “هوراس إنيا” ، صمم Compel ، وهي لغة مهمة مبكرة، اُستخدمت لتقديم مفاهيم البرمجة للمبتدئين.

عمل “لاري” في عدد من الشركات العالمية منها “بارك” و “أبل” و “أمازون” و “ياهو”.. وعمل في السبعينيات -من 1973 إلى 1980 – في شركة Xerox PARC ، فكانت بعض مشاريعه الرئيسية هي معالج كلمات Gypsy و Smalltalk.. وتم تنفيذ النسخ واللصق لأول مرة في 1973-1976 في مركز أبحاث الشركة .. تلك الخاصية التي غيرت مسار العمل بالكمبيوتر.

وظل لاري إلى سنة 2008 متنقلاً بين الشركات الكبرى ومساهماً في تطوير العديد من البرامج والخاصيات ومضطلعاً بعديد المناصب والمهام في شركات الحاسوب إلى أن توفي قبل يومين بأميركا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية