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“شاحن هاتف” يقتل شاباً روسياً

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في حادثة مؤسفة للغاية شهدتها جمهوري ماري إل إحدى جمهوريات الفولغا التابعة للاتحاد الروسي لقي الشاب الروسي كيريل ماتفنييف البالغ من العمر 20 عاما مصرعه بعد أن تعرض لصعقة كهربائية أثناء توصيله شاحنه بالمقبس الكهربائي.

وفشلت جميع المحاولات التي بذلتها صديقته ميرا بوليشينا البالغة من العمر 20 عاما في إنقاذ حياته، حيث طلبت الإسعاف وحاولت إنعاش قلبه دون جدوى ليفارق الحياة بين يديها مما تسبب لها بصدمة عاطفية.

وقالت الشرطة المحلية إن سلك الشاحن لم يكن معزولا بشكل جيد عند توصيله بالكهرباء ما أدى لصعق كيريل ووفاته.

وشكلت وفاة كيريل الذي يعمل ميكانيكيا صدمة لأهل المنطقة الذين نشروا صورا عديدة ومقاطع فيديو تجمعهم به.

كما نشرت صديقته ميرا رسالة مؤثرة عبّرت فيها عن حبها له، وعن أسفها لفشلها في إنقاذ حياته.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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