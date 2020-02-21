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غوغل تطلق النسخة التجريبية من نظام Android 11

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلقت شركة غوغل الأمريكية النسخة التجريبية من نظام التشغيل Android 11.

وأكدت غوغل أن النسخة الجديدة ستحتوي على مجموعة كبيرة من المميزات التي تتعلق بشبكات الاتصال 5G، وبتحسين مزايا الخصوصية والأمان، كما ستدعم برمجيات الذكاء الاصطناعي، وتحسين جودة الصور التي تلتقطها الهواتف الذكية.

وقالت الشركة الأمريكية إن النظام الجديد سيوفر للمستخدمين مجموعة كبيرة من واجهات الاستخدام الجديدة، وسيحتوي على تصاميم مميزة لنوافذ الإشعارات والمحادثات.

بالإضافة لذلك سيحسن النظام الجديد من عمل التطبيقات ويعزز توافقها مع الأجهزة الذكية، كما أنه سيحسن مزايا التحكم بالشاشة.

وصرحت غوغل أن النسخة التجريبية متاحة الآن للمطورين فقط، لكي يقوموا بتجريبها وإرسال ملاحظاتهم حولها قبل إطلاقها رسميا.

يذكر أن النسخة التجريبية ستكون متاحة على كافة أجهزة بيكسل التي أصدرتها غوغل.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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