منوعات

أسباب “شيخوخة اليدين” والطُرق الفعّالة لمواجهتها

تم النشر منذُ 6 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت مجلة ستايل الألمانية عن الطرق التي تساعد النساء في الحفاظ على شباب اليدين ومنع إصابتها بالشيخوخة.

وقالت المجلة الألمانية الرائدة في مجال الصحة والتجميل إن اليدين تُصابان بالشيخوخة مبكراً نظراً للحساسية التي تتمتع بها، وللحفاظ على شبابها يجب أن تقوم المرأة باستخدام ماسكات تحتوي على مواد فعالة تعيد الإشراق لليدين.

ونصحت المجلة الألمانية باستخدام ماسكات تحتوي على فيتامين C وزيت بذور العنب، وقالت إن الفيتامين C يحارب الجذور الحرة التي تعجل بظهور الشيخوخة، ويعمل على إنتاج الكولاجين مما يساعد الجلد على استعادة مرونته، في حين يعمل زيت بذور العنب على محاربة التجاعيد ويدعم تجدد خلايا الجلد المتشقق.

وأكدت المجلة أن استخدام هذه المساكات بشكل منتظم سيبقي ملمس اليدين ناعما، ويحافظ على شبابها ومرونتها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك