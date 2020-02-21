أسباب “شيخوخة اليدين” والطُرق الفعّالة لمواجهتها

كشفت مجلة ستايل الألمانية عن الطرق التي تساعد النساء في الحفاظ على شباب اليدين ومنع إصابتها بالشيخوخة.

وقالت المجلة الألمانية الرائدة في مجال الصحة والتجميل إن اليدين تُصابان بالشيخوخة مبكراً نظراً للحساسية التي تتمتع بها، وللحفاظ على شبابها يجب أن تقوم المرأة باستخدام ماسكات تحتوي على مواد فعالة تعيد الإشراق لليدين.

ونصحت المجلة الألمانية باستخدام ماسكات تحتوي على فيتامين C وزيت بذور العنب، وقالت إن الفيتامين C يحارب الجذور الحرة التي تعجل بظهور الشيخوخة، ويعمل على إنتاج الكولاجين مما يساعد الجلد على استعادة مرونته، في حين يعمل زيت بذور العنب على محاربة التجاعيد ويدعم تجدد خلايا الجلد المتشقق.

وأكدت المجلة أن استخدام هذه المساكات بشكل منتظم سيبقي ملمس اليدين ناعما، ويحافظ على شبابها ومرونتها.

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