تخلصت من “عادة شائعة” فخسرت 70 كلغ من وزنها

عانت الأسترالية كاريسا سانتيانو من زيادة في الوزن بسبب إدمانها على شرب الكولا وتناول الشوكولا والوجبات الجاهزة بشكل يومي.

ووصل وزن الشابة الأسترالية إلى 127 كيلو غراما ما جعلها تفقد ثقتها بنفسها، وتصاب بمشاكل صحية.

وكانت كاريسا تبدأ يومها بشرب المشروبات الغازية التي أدمنت عليها حيث كانت تشرب يوميا 30 لترا منها، وتتناول الشوكولا والوجبات الجاهزة بكثرة.

واضطرت كاريسا لمراجعة الطبيب من أجل وضع حد للوزن الزائد، فطلب الطبيب منها التوقف عن شرب الكولا وتعويضها بالمياه.

وبعد أن توقفت عن شرب الكولا خسرت المرأة الأسترالية حوالي 70 كيلوغراما من وزنها رغم عدم توقفها عن تناول الوجبات الجاهزة.

وعبّرت كاريسا عن سعادتها الكبيرة باستعادتها لرشاقتها، وقالت إنها استعادت ثقتها بنفسها، وتخلصت من الاكتئاب ووجدت شريك الحياة المناسب لها.

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