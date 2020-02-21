سوني تطلق هاتف Xperia L4 بكاميرا ثلاثية

أماطت شركة سوني اليابانية اللثام عن هاتف جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه اسم Xperia L4.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Media Tek Helio P22 ثماني النوى بدقة تصنيع 12 نانو متر وكرت شاشة IMG Power VR GE8320K، ونظام تشغيل Android 9Pie.

وسيأتي الهاتف الجديد بشاشة LCD مقاس 6.2 بوصة بدقة عرض 1680* 720 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية حيث ستبلغ دقة الكاميرا الأولى 13 ميغا بيكسل والثانية 5 ميغا بيكسل والثالثة 2 ميغا بيكسل.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف 64 غيغا بايت قابلة للتوسيع حتى 512 غيغا بايت من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فسيصل حجمها لـ3 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 3850 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع، ومكان لتركيب شريحتي اتصال، ومستشعر للبصمات وضع في الجهة الجانبية.

وسيدعم الهاتف الجديد شبكات الـ4G، والـ5G، وشريحة الدفع الإلكتروني NFC، وشبكات الواي فاي والبلوتوث، وستوفر الشركة اليابانية الهاتف باللونين الأسود والأزرق.

يذكر أن سوني لم تكشف عن سعر هاتفها الجديد الذي ستطلقه في الأسواق في الربيع القادم.

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