“باتريوت” الأمريكية تطلق قرصاً بسعة 1 تيرا بايت

كشفت شركة باتريوت الأمريكية عن قرص صلب جديد من نوع SSD بسعات مختلفة تصل حتى 1 تيرا بايت أطلقت عليه اسم P300.

وسيعتمد القرص الجديد على واجهة PCle X4 والتي تمنح القرص الذي تبلغ سعته 1 تيرا بايت سرعة قراءة بيانات تصل إلى 2100 ميغا بايت في الثانية، وسرعة كتابة تصل إلى 1650 ميغا بايت في الثانية.

وستوفر الشركة الأمريكية القرص الصلب الجديد بأحجام 256 غيغا بايت، 512 غيغا بايت، بالإضافة لحجم 1 تيرا بايت.

وأكدت الشركة الأمريكية أن سرعة الكتابة في الأحجام 256 و512 ستصل إلى 1200 ميغا بايت في الثانية، في حين ستبلغ سرعة القراءة 1700 ميغا بايت في الثانية.

يذكر أن باتريوت الأمريكية ستطلق القرص الجديد في الأسواق بسعر 65 دولارا أمريكيا.

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