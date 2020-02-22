مكافحة الأمراض: لم نسجل حالات مصابة بالكورونا في ليبيا

أفاد المركز الوطني

لمكافحة الأمراض أنه لم تسجل أي حالات اشتباه لفيروس كورونا في ليبيا بناءً على

بيانات واردة من شبكة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالمستشفيات والمراكز

الصحية، ومكتب الرقابة الصحية الدولية عبر المنافذ.

وأضاف المركز، عبر

صفحته الرسمية، الجمعة، أنه شكل لجنة لمجابهة فيروس كورونا، وأنه مستمر في متابعة

وضع هذا الوباء العالمي، بالإضافة إلى تفعيله الكشف بالكاميرات الحرارية عن

المسافرين بكافة المنافذ.

وأكد المركز قيامه

بالإعداد لدليل طبي للعاملين في المجال، ورفع درجة التأهب لدى شبكة الإنذار المبكر

والاستجابة السريعة، وتكثيف حملات التوعية و التثقيف الصحي.

يذكر أن الصحة العالمية أعلنت تسجيل 76 ألف و785 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا على مستوى العالم حتى الآن.

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