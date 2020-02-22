الأمم المتحدة الإنمائي يعيد تأهيل مستشفيي الجلاء والمركزي طرابلس

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، السبت،

إعادة تأهيل مستشفيي المركزي طرابلس والجلاء للولادة ليُمكن قرابة ألف و500 امرأة

من الحصول على الخدمات الصحية بمستشفى الجلاء.

وأوضح البرنامج، على صفحته الرسمية، أن مستشفى طرابلس

المركزي يستقبل يوميا متوسط 30 مريضا، مشيرا إلى أنه سيتم علاجهم في غرف العمليات

الأربعة التي جددت حديثا من قبل البرنامج عبر صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا.

يشار إلى أن منسق الشؤون الإنسانية يعقوب الحلو ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ووزير الصحة أحميد بن عمر دشنوا في 17 فبراير الماضي خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي.

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