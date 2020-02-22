بالصور.. روان بن حسين تكشف عن اسم ابنتها “بيلا لونا” و معنى الاسم

كشفت الفاشنيستا الكويتية ​روان بن حسين عن اسم مولودتها الأولى، وابنة روان حسين اسمها “بيلّا لونا” حيث باشر المستخدمون للبحث عبر الشبكة العنكبوية عن معنى اسم بيلا لونا التي أطلقته روان على ابنتها، حيث أثارت ابنة روان الكثير من الضجة عبر مواقع التواصل.

مولود روان بن حسين

وضعت روان بن حسين مولودتها الاولى وأسمتها بيلا لونا ، وسط مباركات وتهاني من قبل نجوم الفن والاعلاميين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي على سلامة روان حسين عقب ولادتها مولودتها الاولى التي اسمتها بيلا لونا.

معنى اسم بيلا لونا

حيث تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للمولودة الأولى للفاشنيستا الكويتية ​روان بن حسين​، التي أسمتها «بيلا لونا» وتعني بالعربية «القمر الجميل».

وأظهرت إحدى الصور زوج روان بن حسين وهو يحمل المولودة، مع وضع «إيموشن» على وجه الطفلة.

بنت روان بن حسين

صرحت روان بن حسين في وقت سابق عن جنس جنينها خلال حفل “بيبي شاور” أقامته لعدد من الاصدقاء والعائلة الخاصة بروان للكشف عن جنس ابنتها الجديدة القادمة ، حيث أعلنت خلال الحفل عن حملها بأنثى، كما صدمت الجمهور خلال مقطع فيديو بثته عبر حساب روان حسين الرسمي عبر سناب شات وهي تتواجد في العيادة ويتم فحصها لتحديد جنس جنينها فيما لم تكشف حينها عن جنس المولود.

يذكر أن روان تزوّجت قبل شهر رمضان الماضي في سرّية تامّة من دون الكشف عن هوية زوجها، مفضلة أن تبقي حياتها الأسرية بعيدة عن الأضواء، لكنها عادت وكشفت عن وجهه في إحدى الصور وسرعان ما أعلنت حملها.