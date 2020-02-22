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“كورونا” يشعل النار بين إليسا والحكومة اللبنانية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عبرت الفنانة اللبنانية إليسا عبر تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في تويتر عن غضبها من الحكومة اللبنانية لعدم قيامها باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البلاد من فيروس كورونا القاتل، وذلك بعد تسجيل أول إصابة بالبلاد.

وانتقدت النجمة اللبنانية عدم قيام الحكومة باتخاذ إجراءات وقائية وبإيقاف الرحلات الجوية مع إيران بعد إعلانها عن وجود إصابات بالكورونا فيها.

وتساءلت اليسا عن الأسباب التي منعت الحكومة من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية لبنان من هذا الوباء الفتاك.

وكان وزير الصحة اللبناني الدكتور حمد حسن أعلن يوم أمس عن أول إصابة بفيروس كورونا في لبنان، وقال إن المصابة قادمة من مدينة قم الإيرانية، وتم وضعها في الحجر الصحي في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، وبأنها تتمتع بصحة جيدة.

وطالب وزير الصحة اللبناني الأشخاص القادمين من مدينة قم بالالتزام بالحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما، وبمراجعة الأطباء فوريا في حال ظهرت عليهم علامات كورونا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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