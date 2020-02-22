مطعم يقدم الوجبات لزبائنه “داخل الزنازين”

ابتكر أحد المطاعم الواقعة في مدينة جدة السعودية طريقة جديدة لتقديم الطعام لزبائنه، حيث عمد لحبسهم في أقفاص حديدية شبيهة بالسجون.

وقام أصحاب المطعم بتصميمه بطريقة تجعلك تشعر وكأنك في السجن، حيث وضعت الطاولات في أقفاص حديدية تغلق بعد أن يدخل الزبون إليها، ويقوم بتقديم الخدمات في المطعم عمال يرتدون زي المساجين البرتقالي.

وأكد أحد المسؤولين في المطعم رغبتهم بجعل الزوار يعيشون تجربة السجن، مع حرصهم على تقديم أفضل الخدمات إليهم.

وقام أحد زوار المطعم بتصوير مقطع فيديو للمطعم ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال بأن الطعام المقدم في المطعم مميز ولذيذ، ولا يشبه طعام المساجين.

وحظي مقطع الفيديو بانتشار كبير على مواصل التواصل الاجتماعي، ونالت الفكرة إعجاب البعض وسخرية البعض الآخر.

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