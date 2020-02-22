جورج وسوف يودِّع والدته

فجع الفنان السوري جورج وسوف الملقب بسلطان الطرب يوم أمس الجمعة بوفاة والدته السيدة فرحة متعب الصدي عن عمر يناهز 82 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وشيع جثمانها أمس من كنيسة مار إلياس ببلدة الكفرون السورية مسقط رأسها، وقام عدد كبير من الفنانين بتقديم التعازي لأبو وديع، وكانت النجمة اللبنانية نانسي عجرم أولى المعزين، حيث غردت على حسابها في تويتر أحر التعازي للفنان جورج وسوف، والله يرحم والدتك وتكون نفسها بالسماء.

ويعد الفنان السوري البالغ من العمر 61 عاما من أهم الفنانين العرب، ويحظى بشعبية كبيرة في كافة أنحاء الوطن العربي، وقدم خلال مسيرته الفنية 18 ألبوم من أبرزها سلف ودين، طبيب جراح، يوم الوداع وغيرهم.

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