جديد Fossil ساعة ذكية بمواصفات رائعة

أماطت شركة Fossil الأمريكية اللثام عن ساعة جديدة بمواصفات رائعة أطلقت عليها اسم Gen 5.

وستعمل الساعة الجديدة بمعالج Snapdragon Wear 3100، وستحتوي على هيكل مقاوم للماء والغبار مصنوع من معادن مختلفة.

وزودت الشركة الأمريكية الساعة بشاشة AMOLED اللمسية بحجم 1.8 مقاومة للصدمات والخدوش.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذه الساعة 8 غيغا بايت والعشوائية 1 غيغا بايت.

وستحتوي على بطارية تجعلها تعمل ليومين دون شحن، ولأسبوع كامل في وضعية الاستعداد، إضافة إلى أنظمة لقياس النشاط البدني، وميكرفون ومكبرات صوت تساعد على إجراء المكالمات، وحساس لقياس معدل ضربات القلب.

وستدعم الاتصال عبر شبكات الواي فاي والبلوتوث، ونظام تحديد المواقع GPS.

الجدير بالذكر أن الشركة الأمريكية لم تقدم لنا أي معلومات حول موعد طرح الساعة الجديدة في الأسواق وسعرها

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