هاتف جديد يمنع التقاط “الصور المُخِلَّة”

كشفت شركة Teno اليابانية عن هاتف جديد يعزز حماية وخصوصية الأطفال والمراهقين أطلقت عليه اسم Teno e20.

وزودت الشركة اليابانية الهاتف بميزة رقابة عالية المستوى تمنع الأطفال والمراهقين من التقاط صور بأوضاع غير جيدة، أو التقاط صور عارية، كما يمنع الآخرين من التقاط تلك الصور لهم أثناء إجراء مكالمات الفيديو.

بالإضافة لذلك فإن الهاتف الجديد يرسل رسائل تحذيرية للوالدين في حال قام أطفالهم بمحاولة التقاط صور بأوضاع مخلة بالأدب.

وستحتوي كاميرا الهاتف على خوارزمية لمعالجة الصور تعمل بالذكاء الاصطناعي وتمنع التقاط أو حفظ مثل تلك الصور.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج ميديا تيك Helio P22 ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة اليابانية هذا الهاتف بشاشة مقاس 6.26 بوصة تحتوي على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية حيث ستبلغ دقة الكاميرا الأولى 13 ميغا بيكسل والثانية 12 ميغا بيكسل والثالثة 2 ميغا بيكسل.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 64 غيغا بايت والعشوائية 4 غيغا بايت.

يذكر أن الشركة اليابانية أطلقت هذا الجهاز في اليابان بسعر 180 دولار أمريكي، دون أن يكون هناك توضيحات حول طرحه عالميا.

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