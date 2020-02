عاصفة رملية إفريقية تجتاح جزر الكناري الإسبانية

علقت الشركة المسؤولة عن إدارة المطارات الإسبانية كل الرحلات الجوية [اليوم السابع]

حذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الإسبانية من أن رياحا تصل سرعتها إلى 120 كيلومترا فى الساعة ستجتاح جزر الكنارى حتى يوم الاثنين.

وأعلنت الحكومة المحلية حالة التأهب ونصحت السكان بعدم فتح الأبواب والنوافذ فى أنحاء الأرخبيل.

كما علقت الشركة المسؤولة عن إدارة المطارات الإسبانية كل الرحلات الجوية من وإلى جزر كناريا الكبرى وكل الرحلات من تنريفي مساء السبت بعد أن اجتاحت عاصفة محملة برمال حمراء من الصحراء الكبرى في إفريقيا جزر الكناري وحدت بشكل كبير من مدى الرؤية.

وقالت متحدثة باسم شركة (إيه.إي.إن.إيه) إنه تم تحويل ما لا يقل عن 19 رحلة جوية إلى كناريا الكبرى لكنها لم تحدد شركات الطيران التى تأثرت بذلك.

يذكر أن، وما زالت بريطانيا تتعرض لتبعات خطيرة بسبب العاصفة دينيس التى تضرب بريطانيا وايرلندا وعدة دول أوروبية منذ أيام بموجة فيضانات هائلة أغرقت شوارع المدن البريطانية، واستمرارًا لهذه المأساة عرضت قناة “روسيا اليوم” فيديو لكوبري مجهز كموقف للسيارات تحول فجأة إلى شلال تغمره مياه الفيضانات من آثار العاصفة “دينيس”، وأظهرت اللقطات الموقف وكأنه شلال طبيعى فى أحد الأدغال وليس موقف للسيارات فى شوارع بريطانيا.

