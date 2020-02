هيئة الترفيه، التي يقودها تركي آل الشيخ في سلخ المملكة من دينها وقيمها [BBC]

طالب مسؤولون سعوديون باعتقال مغنية صورت ونشرت أغنية لها عن نساء مدينة مكة وصورتها في مقهى في المدينة المقدسة لدى المسلمين.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن الغضب من الأغنية وانتقد بعضهم ما سموه “آثار عمل هيئة الترفيه، التي يقودها تركي آل الشيخ في سلخ المملكة من دينها وقيمها”.

وكان حساب المغنية التي عرفت نفسها باسم أصايل سلاي قد نشر الأغنية على موقع يوتيوب الأسبوع الماضي ما أثار ضجة كبيرة.

انتقد بعض الناشطين “موقف السلطات المنافق” حيث أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن برنامج إصلاح اجتماعي في المملكة المحافظة لكنها شهدت في الوقت نفسه تزايدا في حملات القمع ضد المعارضين والناشطين.

وشارك المؤيدون للأغنية وسم “#بنت مكة تمثلني” للتضامن مع المغنية.

The post السعودية.. تطالب باعتقال مغنية بسبب أغنية في مكة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا