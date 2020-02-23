“الآرمي الليبي” يتبرع لقسم الأورام باسم فنان كوري

بعد الانتشار الواسع الذي حققته فرقة بانقتان” BTS ” الكورية، وتأثيرها الواضح خصوصاً على الشباب العربي، احتفل محبو الفرقة “الأرمي” يوم 18 فبراير 2020 بيوم ميلاد أحد أعضاء الفرقة وهو الفنان Jung Hoseok أو كما يعرف باسم J-hope، بطريقتهم الخاصة.

ونسّق الأرمي الليبي لإعداد مشروع لعيد ميلاد النجم الكوري، وتم تجميع مبلغ وقدره 1000 دينار ليبي وتبرعوا به لقسم الأورام وأمراض الدم الأطفال في مركز طرابلس الجامعي.

وهذه ليست اللفتة الوحيدة، بحيث قام الآرمي التونسي بتغيير اسم المجرة NGC 55 إلى اسم ألبوم الفنان الأول “عالم الأمل” أو “Hope World” عن طريق منصة Solarpunk، وقام الآرمي المصري بالتبرع بمبلغ 5 آلاف دينار مصري باسم J-Hope لثلاث نساء مسجونات بسبب الديون، وقدم العديد من الآرمي مبادرات إنسانية، كما هو الحال مع جمهور الفرقة في المغرب.

وتعد هذه اللفتة، التي لم تكن الأولى، تقديرا لـJ-hope ولأعضاء الفرقة لقاء ما يقدمونه من أغانٍ وكلمات تحفّز على محاربة التنمر ومحبة النفس وحمايتها من الأذى.

حالياً مع اكتساح فرقة BTS المراتب العشرين الأولى على مخطط الآيتونز الأمريكي لأفضل الأغاني بألبومهم الجديد النسخة الرقمية Map of the Soul: 7، بعد فترة قصيرة من إصداره، وتحصلت أغنيتهم الرئيسية “On” على 52 مليون مشاهدة على اليوتيوب في يوم واحد فقط، وفي انتظار النسخة التعاونية من الأغنية مع الفنانة العالمية “Sia”.

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