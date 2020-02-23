محمد عساف يطرح أغنية جديدة باللهجة العراقية

فاجأ النجم الفلسطيني محمد عساف عشاقه ومتابعيه بإطلاقه أغنية رومانسية جديدة باللهجة العراقية على قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.

وحملت الأغنية الجديدة اسم “شهالحلاوة”، وتقول كلماتها: (شهالحلاوة وهالنزاكة وهالجمال، سحر بعيونك حبيبي شي خيال).

وحققت الأغنية مشاهدات كبيرة فور طرحها، ونالت رضا عشاق محمد عساف الذين عبروا عن إعجابهم بالأغنية من خلال التعليقات التي تركوها في قناة النجم الفلسطيني على يوتيوب.

وتأتي هذه الأغنية لتكمل سلسلة الأغاني التي يطلقها محمد عساف باللهجة العراقية، إذ سبق له وقدم عدة أغاني باللهجة العراقية أبرزها أغنية مكانك خالي وأغنية بصراحة.

وأغنية “شهالحلاوة” من كلمات رامي العبود وألحان علي صابر توزيع عثمان عبود.

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