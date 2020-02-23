دراسة تكشف فائدة كبيرة للكربوهيدرات

أكدت دراسة حديثة أن تناول الكربوهيدرات يقي من الأمراض غير المعدية، ويحمي الإنسان من الإصابة بها.

وقال الباحثون إن الأشخاص الذين يتناولون كميات جيدة من الألياف تكون لديهم نسبة قليلة من الدهون الثلاثية، ومعدل سكر معتدل في الدم.

وأظهرت الدراسة أن تناول 25 ل 29 غراما من الألياف يوميا يحمي الإنسان من الإصابة بنسبة تتراوح بين 16 و24%، وتقلل خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 15 إلى 30 %.

وطلب الباحثون من الناس عند اتباع حمية غذائية الابتعاد عن تناول الكربوهيدرات البسيطة الموجودة في الأرز والدقيق الأبيض، وتناول الكربوهيدرات الموجودة في الخبز والدقيق الأسمر.

يذكر أن هناك مجموعة كبيرة من الأطعمة التي يمكن للشخص من خلالها الحصول على الكربوهيدرات ومن أبزرها: العدس، الفول، الحمص، الشوفان، الجوافة، الموز، الفراولة، التمر، الخضراوات، البقول، والمكسرات.

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