ستيني يصارع قرشا ضخما.. لن تُصدق النتيجة

تفاجأ النيوزيلندي نيك مينوغ البالغ من العمر 60 عاما بهجوم سمكة قرش ضخمة عليه أثناء ركوبه الأمواج في شواطئ منطقة كورومانديل الواقعة في شمال نيوزيلندا.

وقال مينوغ إنه كان بمفرده عندما تعرّض للهجوم، حيث عضت السمكة المفترسة ذراعه وأطبقت على لوح التزلج.

وأثناء صراعه مع السمكة تذكر أن أسماك القرش تنزعج من الضرب على عينيها، فقام بتوجيه مجموعة كبيرة من الضربات لعيني السمكة التي اضطرت إلى التخلي عن ذراعه ولوح التزلج والفرار بعيدا.

وقال نيك إن شخصا ألمانياً كان قريبا منه وقدم فورا لمساعدته. وعلى الفور تم نقل المصاب إلى المستشفى حيث قدمت له الإسعافات اللازمة، وقال الأطباء إن إصابته طفيفة، وأن آثار العضة تدل على أن السمكة التي عضته تنتمي لفصيلة القرش الأبيض الذي يصل طوله لحوالي 3 أمتار.

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