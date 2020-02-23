هجوم شرس من خلية نحل على رجال إطفاء

تعرض رجال إطفاء وشرطة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية لهجوم كبير من خلية نحل خلال استجابتهم لنداء استغاثة من أحد الأشخاص القاطنين في فندق هامبتون الذي أبلغ عن تعرضه لهجوم فردي من النحل.

وعلى الفور توجه بعض من رجال الشرطة والإطفاء لمكان الحادث لمساعدة الشخص قبل أن يتفاجؤوا بهجوم حوالي 40 ألف نحلة إفريقية عليهم.

وتسبب الهجوم بإصابة 7 أشخاص بلسعات مختلفة الشدة، إذ تعرض أحد رجال الإطفاء لـ17 لسعة.

وبعد انتهاء الهجوم قام رجال الإطفاء بالانتقام من الخلية المهاجمة، حيث صعدوا إلى سطح الفندق، وقاموا برشها برغوة أسطوانة رجال الإطفاء ثم قاموا بإزالتها.

وقالت إحدى العاملات مع فرق الإطفاء إنها عملت لـ18 عاما في مكافحة هجوم النحل، ولم ترَ في حياتها هجوما بهذه الشراسة.

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