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هجوم شرس من خلية نحل على رجال إطفاء

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعرض رجال إطفاء وشرطة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية لهجوم كبير من خلية نحل خلال استجابتهم لنداء استغاثة من أحد الأشخاص القاطنين في فندق هامبتون الذي أبلغ عن تعرضه لهجوم فردي من النحل.

وعلى الفور توجه بعض من رجال الشرطة والإطفاء لمكان الحادث لمساعدة الشخص قبل أن يتفاجؤوا بهجوم حوالي 40 ألف نحلة إفريقية عليهم.

وتسبب الهجوم بإصابة 7 أشخاص بلسعات مختلفة الشدة، إذ تعرض أحد رجال الإطفاء لـ17 لسعة.

وبعد انتهاء الهجوم قام رجال الإطفاء بالانتقام من الخلية المهاجمة، حيث صعدوا إلى سطح الفندق، وقاموا برشها برغوة أسطوانة رجال الإطفاء ثم قاموا بإزالتها.

وقالت إحدى العاملات مع فرق الإطفاء إنها عملت لـ18 عاما في مكافحة هجوم النحل، ولم ترَ في حياتها هجوما بهذه الشراسة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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