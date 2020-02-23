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غوغل تختبر ميزة جديدة في Gmail

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار سعيها لتطوير تطبيق البريد الإلكتروني Gmail ، بدأت شركة غوغل الأمريكية باختبار ميزة شرائح البحث (Search Chips).

وستعمل الميزة على مساعدة المستخدم في الوصول للرسائل التي يبحث عنها الموجودة في بريده الإلكتروني بشكل أسرع.

كما ستعمل على إظهار الرسائل التي تحتوي على صور ومرفقات أخرى كملفات الورد، والـPDF في المقدمة، وباقي الرسائل بعدها.

ومن خلال هذه الميزة سيكون بإمكان المستخدم البحث عن الرسائل الواردة خلال فترة محددة، بالإضافة لتصفية النتائج كالدردشات وإدخال التقويمات.

وقالت غوغل إن هذه الميزة ستتوفر حاليا لمستخدمي G Suite فقط على أن تتوفر لباقي المستخدمين بعد الانتهاء من فترة الاختبار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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