لينوفو تطلق حاسوبا “خفيفا ومميزا”

كشفت شركة لينوفو الصينية عن حاسوب جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه اسم Xiaoxin Air 14.

وسيعمل الحاسوب الجديد بمعالج Core i5-1035G1 أو معالج Core i7-1065G7 بسرعة Turbo Boost 3.7 غيغا هرتز، وكرت شاشة NVIDIA GeForse MX350، ونظام تشغيل Windows 10.

وسيأتي الحاسوب الجديد بشاشة IPS مقاس 14 بوصة بدقة عرض 1920*1080 بيكسل، تتميز بتصميمها اللامع المضاد للتوهج مع ألوان sRGB بنسبة 100%.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 512 غيغا بايت، في حين ستصل مساحة الذاكرة العشوائية لـ 12 غيغا بايت.

وصممت الشركة الصينية حاسوبها الجديد من المعدن، وسيصل وزنه إلى 1.39 كغ، وسيتوفر بـ3 أنماط هي: نمط توفير الطاقة، نمط ذكي، ونمط Beast.

وزودت لينوفو الحاسوب الجديد ببطارية بقوة 56.5 واط تجعل الحاسوب يعمل لمدة 12 ساعة في الشحنة الواحدة، منفذي USB-A، منفذ USB-C.

يذكر أن لينوفو ستطرح النسخة المزودة بمعالج Core i5 بسعر 725 دولار، والنسخة المزودة بمعالج Core i7 بسعر 839 دولارا أمريكيا.

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