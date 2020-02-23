تويتر تسهّل نشر التغريدات.. إليك الطريقة

في إطار سعيها لتطوير منصة تويتر قامت شركة تويتر بإطلاق ميزة جديدة ستسهل عملية نشر التغريدات على المنصة وتجعلها أكثر متعة.

ومن خلال الميزة الجديدة سيكون المستخدم قادرا على ربط التغريدات ببعضها البعض، وإنشاء مجموعة من التغريدات بمواضيع مختلفة.

وأكدت الشركة الأمريكية أن الميزة الجديدة ستكون متاحة حاليا للأجهزة العاملة بنظام IOS، على أن تتوفر لاحقا لباقي الأنظمة.

ولكي يستفيد المستخدم من هذه الميزة يجب عليه الدخول للتطبيق ثم إنشاء تغريدة جديدة ومن ثم الضغط على الشاشة وسحبها نحو الأسفل ليظهر له خيار يتيح له ربط التغريدة مع تغريدة قام بنشرها سابقا.

وتتيح الميزة الجديدة للمستخدم ربط 3 تغريدات مع بعضها البعض كحد أقصى، ولربطها يجب أن يقوم المستخدم بالنقر على أيقونة الثلاثة أزرار الموجودة بالقرب من تغريدته، ومن ثم اختيار متابعة الموضوع، وبعدها اختيار التغريدات التي يسعى لربطها مع بعضها البعض.

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