أبل تستعد للإعلان عن هاتف جديد بـ”سعر مفاجئ”

تستعد شركة أبل الأمريكية، لعقد مؤتمر في أواخر شهر مارس القادم، الذي ستعلن من خلاله عن هاتفها الجديد iPhone SE 2 أو ربما تطلق عليه اسم آيفون 9.

وأشارت العديد من التقارير سابقًا إلى أن الهاتف الجديد سيكون منخفض التكلفة، إذ سيبدأ سعره من 400 دولار أمريكي.

تصميم الهاتف قد يشبه بشكل كبير تصميم آيفون 8، وسيضم مستشعرًا للبصمة حيث ستلغي الشركة ميزة Face ID للتعرف على الوجه مع شاشة صغيرة بحجم 4.7 بوصة.

سيأتي الهاتف بنفس المعالج الذي جاءت به سلسلة آيفون 11 وهو A13 مع حذف بعض المميزات من الكاميرا، الأمر الذي سيلعب دورًا في انخفاض تكلفة الهاتف.

وتشير التوقعات إلى أن أبل ستطرح الهاتف في الأسواق بتاريخ 3 أبريل القادم، حيث تراهن الشركة على سيطرة الصين على فيروس كورونا الذي أصاب مبيعات الهواتف وإنتاجها بسبب تفشيه في العديد من الدول المصنعة للهواتف.

ومن المتوقع أن تعلن أبل أيضًا عن نظام التشغيل iOS 14 الذي من المتوقع أن يشهد تغييرات ثورية في سياسة الشركة.

ووفقًا لمجلة بلومبيرغ فإن أبل سوف تسمح للمستخدمين تغيير التطبيقات الافتراضية مثل جوجل كروم بدلًا من متصفح سفاري وتطبيق جي ميل بدلًا من تطبيق ميل الافتراضي، كما يمكن تعيين تطبيق خرائط جوجل كتطبيق افتراضي بدلًا من خرائط أبل.

وتشير الدراسات إلى أن المستخدم بطبيعته كسول ولا يغير التطبيقات الافتراضية وهذا ما سيدفع أبل لتغيير سياسة النظام الجديد.

كما تقوم أبل باختبار تحديث iOS 13.4 بعدما أطلقت النسخة التجريبية الأولى والتي تحتوي على ميزة استخدام الآيفون أو ساعة أبل كمفتاح للسيارة باسم CarKey.

وتشير تقارير أخرى إلى أن أبل تعمل على تحديث iPad Pro، كما قال المحلل التقني الشهير مينج تشي كو إن أبل تخطط أيضًا لإطلاق لوحة شحن لاسلكية جديدة، سماعات رأس بلوتوث، وماك بوك جديد.

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