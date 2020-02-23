تركوا بصمة درامية.. تعرف على أفضل ممثلين أبدعوا في إضحاك العرب

شكلت المسلسلات الكوميدية علامة فارقة في الدراما العربية، ولمع من خلالها عدد كبير من النجوم الذين رسموا البسمة على وجه الشعب العربي من خلال الأعمال التي قدموها.

وعالجت المسلسلات الكوميدية العديد من القضايا الاجتماعية بأسلوب ساخر، ولامست أوجاع المواطنين، وانتقدت تقصير الحكومات.

ويعد لعب الأدوار الكوميدية أمرا صعبا للغاية، ويحتاج لمهارة خاصة من الممثل تجعله قادرا على أداء دوره بطريقة جيدة، وفشل عدد كبير من النجوم العرب في أداء الأدوار الكوميدية لحاجتها إلى مهارات خاصة، وبالمقابل برزت مجموعة كبيرة من الممثلين الكوميديين العرب الذين أبدعوا في هذا المجال.

ومن خلال سطور مقالنا هذا سنقوم بتسليط الضوء على أفضل الممثلين الكوميديين العرب.

أحد ألمع نجوم الكوميديا في الوطن العربي، ولد الفنان الملقب بالزعيم عام 1940، قدم خلال مسيرته مجموعة كبيرة من المسرحيات، المسلسلات والأفلام الكوميدية التي حققت انتشارا كبيرا، ومن أهم أعماله الكوميدية مدرسة المشاغبين، عفاريت عدلي علام، أزواج طائشون، الواد سيد الشغال، شاهد مشفش حاجة، ومرجان أحمد مرجان، والتجربة الدنماركية.

ممثل كوميدي من مواليد دمشق عام 1934، يعد واحدا من أهم وأبرز الممثلين الكوميديين العرب، اشتهر باسم غوار الطوشة، وقدم مجموعة كبيرة من المسرحيات، الأفلام، والمسلسلات الكوميدية أبرزها: مقالب غوار، ضيعة تشرين، غربة، شقائق النعمان، صح النوم، عودة غوار، الحدود، حمام الهنا، ملح وسكر، عائلتي وأنا، أحلام أبو الهنا.

ممثل كوميدي ليبي مشهور، ولد في بنغازي عام 1964 وتوفي عام 2019، لمع نجمه في فترة الثمانينات، وقدم مجموعة من المسلسلات التلفزيونية والإذاعية الكوميدية المميزة، ومن أبرز أعماله الهروب من المكتوب، الطيب الدرويش، الطايح مرفوع، كان يا مكان وغيرها من الأعمال التي جعلته يتربع على عرش الكوميديا الليبية.

أحد ألمع نجوم الكوميديا في منطقة الخليج، ولد عام 1961، لمع نجمه من خلال الثنائية التي شكلها مع الفنان عبد الله السدحان، ومن أبرز الأعمال الكوميدية التي قدمها طاش ما طاش، عودة عصويد، أبو العصافير، وكلنا عيال قرية وغيرها من الأعمال.

ممثل كوميدي ولد عام 1937، بدأت شهرته من فرقة ثلاثي أضواء المسرح، وازدادت في السبعينيات من القرن الماضي، وقدم في الثمانينات والتسعينات مجموعة من الفوازير التي حققت نجاحا كبيرا.

قدم خلال مسيرته مجموعة كبيرة من الأعمال الكوميدية منها المتزوجون، عضة كلب، الرجل الذي عطس، شباب مجنون جدا، حكاية ميزو، عوضين وإمبراطورية، قشطة وعسل وغيرها من الأعمال.

ممثل كوميدي ولد في دمشق عام 1942، يعد واحدا من ألمع نجوم الكوميديا في الوطن العربي، لقب بالأسطورة وصانع النجوم، واشتهر بسلسلة مرايا التي بدأ بتقديمها منذ الثمانينات، وكرس حياته الفنية لها.

بدأ مسيرته من المسرح ومن ثم انتقل للتلفزيون، ومن أبرز أعماله سلسلة مرايا، غربة، وضيعة تشرين.

ممثل كوميدي خليجي كبير ولد عام 1939 وتوفي عام 2017، دخل عالم التمثيل في العام 1961، ويعد من مؤسسي الحركة الفنية في منطقة الخليج العربي، لقب بأبو الكوميديا وأيقونة الكوميديا.

قدم خلال مشواره الفني مجموعة كبيرة من الأعمال الكوميدية أبرزها أجلح وأملح، حاور زاور، الملفوف، درب الزلق وغيرها من الأعمال.

ممثل كوميدي عربي مشهور، ولد عام 1949 وتوفي عام 2005، بدأ مسيرته الفنية عام 1967 من خلال مسرحية حمادة ومها، ولمع نجمه في فترة السبعينات والثمانينات وقدم مجموعة كبيرة من الأعمال الكوميدية أبرزها مدرسة المشاغبين، شلة المشاغبين، وغيرها من الأعمال.

تعد هذه الممثلة من أهم الممثلات في مجال الكوميديا، ولدت في دمشق عام 1946، وبدأت مسيرتها الفنية في العام 1963، لقبت بسيدة الكوميديا السورية، شاركت في عدد كبير من الأعمال الكوميدية أبرزها عيلة 5 نجوم، عيلة 6 نجوم، عيلة 7 نجوم، عيلة 8 نجوم، مرايا 82 و84، عريس الهنا، وصح النوم وغيرها من الأعمال الكوميدية المميزة.

ممثل كوميدي كبير، ولد عام 1965، شارك في بدايته بأدوار بسيطة في السينما، ولمع نجمه بعد أن قدم فيلمي إسماعيلية رايح جاي، وصعيدي في الجامعة الأمريكية، وشكلت مرحلة التسعينيات نقلة نوعية لهذا النجم، فازدادت شهرته وحقق نجاحا كبيرا، ومن أبرز أعماله الكوميدية تيتة رهيبة، رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، يا أنا يا خالتي، عسكر في المعسكر، بخيت وعديلة، وغيرها من الأعمال.

ممثل كوميدي مشهور ولد في دمشق عام 1970 لأب عراقي وأم سورية، شكل ثنائية ناجحة مع الفنان باسم ياخور وقدما مجموعة كبيرة من الأعمال الرائعة.

يتميز بقدرته على أداء الكوميدية والفكاهية بأسلوب مميز، ومن أهم أعماله الكوميدية عيلة 6 نجوم، عيلة 7 نجوم، عيلة 8 نجوم، أبو جانتي، بقعة ضوء، بطل من هذا الزمان، ألو جميل ألو هناء، عربيات وغيرها من الأعمال.

ممثل كوميدي مشهور ولد في بنها عام 1969، بدأ مسيرته بتقديم عام 1993، ولقب بالبرنس، وقدم خلال مشواره الفني عددا كبيرا من الأعمال الكوميدية أبرزها خيال مآته، لف ودوران، إكس لارج، كده رضا، 55 إسعاف وغيرها من الأعمال.

نجم كوميدي كبير ولد في اللاذقية عام 1971، بدأ مسيرته الفنية في النصف الثاني من تسعينات القرن الماضي، وشكل ثنائية مميزة مع الفنان أيمن رضا.

اشتهر بدور جودة أبو خميس في مسلسل ضيعة ضايعة، ودور توفيق في مسلسل الخربة.

قدم خلال مسيرته الفنية مجموعة كبيرة من الأعمال الكوميدية أبرزها ضيعة ضايعة، الخربة، بقعة ضوء، عيلة 5 نجوم، عيلة 6 نجوم، عيلة 7 نجوم، عيلة 8 نجوم، بطل من هذا الزمان، الواق واق، ألو جميل ألو هناء.

ممثل كوميدي من مواليد القاهرة عام 1931، يعد واحدا من أعمدة الكوميديا العربية، قدم خلال مسيرته الفنية عددا كبيرا من الأعمال الكوميدية ومن أهم وأبرز أعماله الكوميدية خيال مآته، لما بابا ينام، قشطة وعسل، عفاريت السيالة، فكرة بمليون جنيه، الناس أجناس وغيرها.

فنان كوميدي من مواليد الرحيبة عام 1956، قدم أول أعماله التلفزيونية عام 1983، وبرع في جميع الأصناف الدرامية.

لقب بإمبراطور الدراما العربية، وقدم مجموعة من الأعمال الكوميدية التي حققت شهرة كبيرة أبرزها يوميات مدير عام، ألو جميل ألو هناء، جميل وهناء، بطل من هذا الزمان، زوج الست، الوزير وسعادة حرمه، وغيرها.

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