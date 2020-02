حادث مأساوي مروع مقتل ثلاثة أشخاص

النزاع حول الايجار، حيث كانت جوزمان مستأجرة هناك [المنار]

كشفت شرطة ولاية كاليفورنيا الأمريكية أن الخلاف بشأن أتفاقية تأجير قد أدى إلى قيام شابة تبلغ من العمر 20 عاماً وصديقها المراهق بقتل ثلاثة أشخص.

وقال رئيس شرطة مدينة هيميت، ايدي بوست، في مؤتمر صحافي:”هذا حادث مأساوي مروع”.

وأضاف أن عمليات القتل وقعت يوم الأربعاء الماضي في منزل بمدينة هيميت، تعود ملكيته للضحية ويندي لوبيز ارايزا (46 عاماً).

كما قُتلت ابنتها جينيسيس أريزا البالغة من العمر 21 عاماً، والضحية الثالثة هي ترينيتي كلايد (18 سنة).

وأفاد رئيس الشرطة أن الضحايا تعرضوا للضرب والخنق، واشار إلى أن فرداً آخر من عائلة ارازارا- الابن الاكبر- كان في جزء آخر من المنزل بينما كانت جرائم القتل تحدث، ولكن لم يكن يعرف ما الذي حدث.

وقال بوست إن الشرطة تعقبت المتهمة جوردان جوزمان (20 عاما) وصديقها انتوني مكلود( 18 عاماً) حتى مدينة لاس فيغاس، حث تم اعتقالهما.

وأكد أن النزاع كان حول الايجار، حيث كانت جوزمان مستأجرة هناك.

