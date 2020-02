سائق متهور يعرض نفسه للموت

استدار على الرغم من خطورة الأمر وسار بعكس اتجاه السير [انترنت]

أظهر مقطع فيديو نشرته الشرطة البريطانية، سائق شاحنة عملاقة ارتكب سلسلة من المخالفات الخطيرة معرضا حياته للخطر.

وأظهر شريط فيديو نشرته شرطة مقاطعة ستافوردشاير غربي إنجلترا شاحنة طويلة تسير بعكس اتجاه السير في شارع فرعي أثناء محاولة سائقها الدخول إلى طريق سريع.

ويبدو أن السائق ضل طريقه عندما دخل في طريق فرعي متفرع من الطريق السريع.

ولم يعد السائق الطريق بصورة قانونية، بل استدار على الرغم من خطورة الأمر وسار بعكس اتجاه السير.

ويظهر الفيديو لحظة استدارته حتى تمكن الدخول في الطريق السريع بطريقة غير قانونية.

وقالت الشرطة في تغريدة لها إنه تم الحكم على السائق بالسجن لمدة 6 أشهر، فضلا عن حرمانه من القيادة لمدة 15 شهرا، وذلك بعد إدانته بتهمة القيادة الخطيرة.

وأضافت أن الحادث وقع في يناير الماضي، على الطريق السريع “أم 6”.

