تأجيل عرض مسلسل خالد بن الوليد.. والمؤلف يكشف السبب

أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل خالد بن الوليد إبعاد المسلسل عن الموسم الرمضاني القادم، وتأجيل عرضه لوقت يحدد لاحقا.

وجاء هذا الإعلان على لسان مؤلف المسلسل إسلام حافظ الذي تحدث عن السبب الحقيقي الذي جعل الشركة المنتجة تؤجل عرضه.

وقال إسلام إن عملا ضخما كمسلسل خالد بن الوليد يحتاج لوقت طويل حتى يظهر بالجودة المطلوبة، ولا ترغب الشركة بالاستعجال في إنتاجه كي لا تؤثر على جودة العمل.

ونفى إسلام حافظ الشائعات التي تحدثت عن وجود خلافات بين الجهة المنتجة للعمل والمخرج رؤوف عبد العزيز، وقال إن هدف هذه الشائعات التشويه على العمل.

وأكد السيناريست إسلام أن العمل سيصور في 3 دول هي مصر، المغرب، والأردن.

يذكر أن مسلسل خالد بن الوليد سيشهد مشاركة نخبة من النجوم أبرزهم عمرو يوسف، أحمد خالد صالح، ويوسف شعبان.

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