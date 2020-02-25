بالفيديو.. وشق يهاجم مدربه على خشبة المسرح

انتشر مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي يظهر هجوم وشق على مدربه أثناء إحدى العروض.

وقعت الحادثة على خشبة مسرح سيرك في مدينة تسخينفالي الواقعة بأوسيتيا الجنوبية في روسيا، حيث كان المدرب الروسي للوشق يقوم بسحبه مرارا وتكرارا من على المنصة التي يقف عليها حتى سقط أرضا.

ويبدو أن هذا التصرف لم يعجب الوشق الذي انقض على مدربه وحاول إسقاطه وسط صراخ الجمهور الحاضر.

وخشي الجمهور من فرار الوشق من مدربه وهجومه عليهم بسبب عدم وجود حواجز تفصله عنهم.

وتمت السيطرة على الوشق في اللحظات الأخيرة، دون أن يعرف مصير المدرب ومدى خطورة الجروح التي أصيب بها جراء هذا الهجوم.

من جانبها حذرت جماعة حقوق الحيوان PETA الناس من حضور عروض تضم حيوانات كالفيلة والنمور الخطرة، وقالت إن هذه الحيوانات تقوم بتلك الحركات المسلية كالتوازن والوقوف على الرؤوس خوفا من العقاب، وقد تثور بوجه مدربيها في أي لحظة وتشكل خطرا على الحضور.

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