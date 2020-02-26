بدون أي دواء.. رضيعة عمرها 17 يوما تتعافى من فيروس كورونا

تعافت رضيعة عمرها 17

يوما من فيروس كورونا الجديد “كوفيد-19” بعد أن ولدت من أم مريضة في

مدينة ووهان بالصين، وذلك حسبما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وتعد الرضيعة أصغر

مريض يتعافى من الفيروس في الصين حتى الآن، حسبما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية. وغادرت

الرضيعة المستشفى يوم الجمعة الماضي بعد شفائها التام من تلقاء نفسها دون مساعدة

طبية.

وولدت الطفلة يوم 5

فبراير/شباط الجاري، وتم نقلها إلى مستشفى ووهان للأطفال في يوم ولادتها، وفقا

ليومية “الشعب” الصينية، وتبين أنها مصابة بفيروس كورونا بعد فترة وجيزة.

وقال الدكتور مدير

قسم حديثي الولادة في المستشفى شنغ لينكونغ إن الرضيعة المعروفة باسم “شياو

شياو”، أصيبت بعدوى في جهازها التنفسي وبأضرار طفيفة في القلب.

ولأن الأعراض لم تكن

واضحة عليها، قرر الأطباء عدم إعطائها أي مضاد حيوي وتركها تتغلب على المرض

بمفردها.

وقال الدكتور شنغ إن

الطفلة لم تكن تعاني من صعوبات واضحة في التنفس، ولم تكن تسعل أو تعاني من ارتفاع

في درجة الحرارة، و”لذلك فقد عالجناها فقط لحالة عضلة القلب”. وأضاف أن

الرضيعة تعافت كليا من فيروس كورونا ومن مرض القلب.

ويخشى الأطباء في

الصين إمكانية انتقال عدوى الفيروس من الأمهات إلى أطفالهن في الرحم.

يشار إلى أن أكبر من

أصيب بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن، امرأة تبلغ من العمر 96 عاما تعافت من

المرض بعد تلقي العلاج في وحدة العناية المركزة لمدة ثلاثة أيام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية