الإمارات.. تُسلم المغرب المتهمة في قضية «حمزة مون بيبي»

عائيشة عياش متهمة بالتوسط نقل فتيات من المغرب للعمل في سوق الدعارة الراقية بالخليج مقابل مبالغ مالية كبيرة [انترنت]

تسلمت الشرطة القضائية المغربية، الثلاثاء، بمطار محمد الخامس في الدار البيضاء، مصممة الأزياء المغربية المقيمة في الإمارات عائشة عياش، إحدى المتهمات بإدارة حساب “حمزة مون بيبي” المتخصص في التشهير وابتزاز الفنانين ورجال الأعمال في المغرب والخارج، والتي من بين شركائها الفنانة المغربية المثيرة للجدل دنيا بطمة.

وجرى توقيف عياش في الإمارات بعد صدور مذكرة اعتقال دولية في حقها، وذلك بعدما ورد اسمها في اعترافات وتصريحات المتابعين على خلفية ملف حمزة مون بيبي، ليتم ترحيلها من قبل الشرطة الإماراتية إلى المغرب حيث كانت عناصر الشرطة في انتظارها. وفور وصولها إلى مطار الدار البيضاء، تم اقتيادها لمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق معها، قبل إحالتها على النيابة العامة بمراكش.

وفي الوقت الذي ارتفعت فيه بعض الأصوات التي تطالب بإلقاء القبض على باقي المتورطين في الحساب المذكور، في إشارة لدنيا بطمة وشقيقتها ابتسام، اشتد الجدل حول “العقل المدبر” و”العلبة السوداء” في هذه القضية.

وتوجهت الأنظار نحو عياش وكثر القيل والقال حولها، خاصة وأنّ المقربين من المطبخ الداخلي لهذه القضية، أوضحوا أنها تعد بمثابة كاتمة أسرار الفنانة دنيا بطمة وتخزن في جعبتها الكثير من المعطيات المثيرة التي من شأنها أن تفجر حقائق نارية قد تطيح برؤوس أخرى.

وقالت المصادر إن أصابع الاتهام وجهت لعياش في هذا الملف بسبب تورطها في التوسط نقل فتيات من المغرب للعمل في سوق الدعارة الراقية بالخليج مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وتحدثت تقارير في وقت سابق عن اعتقال الشرطة الإماراتية لعائشة عياش على خلفية شكوى ضدها تقدم بها صحافي بحريني يتهمها بابتزازه بصور لليلة قضياها سويا في إحدى فنادق المنامة.

