دودة بحرية خطير تظهر في تكساس [القدس العربي]

في ولاية تكساس الأمريكية، قامت امرأة باصطياد مخلوق غريب أثناء محاولة لصيد السمك في منطقة ميناء إيزابيل، ولحسن حظها، لم تلمس المرأة المخلوق لأن ذلك كان سيؤدي إلى إصابتها بألم مبرح لساعات.

وقالت إليسا راميريز إنها اعتقدت في البداية أن صنارتها قد تشابكت مع كومة من الأعشاب البحرية، وفقا لما أوردته صحيفة” يو إس إيه توداي”.

وأضافت أنها ادركت أنها التقطت مخلوقاً حياً عندما شاهدت “الشيء” وهو يتحرك ويتدفق.

وتابعت: “نظرت أنا وأمي إلى بعضنا البعض باستغراب”، وابتسمت وهي تضيف: ” لم تكن سمكة بالتأكيد”.

واتضح أنها ليست سمكة غريبة بالفعل، ولكن دودة بحرية خطيرة.

وقالت راميريز: “لحسن الحظ، لم أمسك بالدودة المرعبة، لقد تركتها على الرصيف، والتقطت مقاطع فيديو، وكانت تتلوى لبضع دقائق ثم سقطت في المياه بمفردها”.

The post أمراة تصطاد مخلوق «غريب وخطير» في ولاية تكساس الأمريكية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا