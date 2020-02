المركز الأميركي للسيطرة على الأمراض في نهاية المطاف، نتوقّع أن ينتشر الوباء في هذا البلد [انترنت]

أعلن مسؤول أميركي أنّ الولايات المتحدة تتوقّع انتشار وباء كورونا المستجدّ على أراضيها وهي تشجّع لهذه الغاية كل المدارس والجامعات والمؤسسات والحكومات المحليّة على اعتماد إجراءات وقائية مثل إلغاء المناسبات العامة.

وقالت نانسي ميسونييه، المسؤولة في المركز الأميركي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها للصحافيين: «في نهاية المطاف، نتوقّع أن ينتشر الوباء في هذا البلد».

وأضافت: «السؤال لم يعد حقّاً ما إذا كان سيحدث ذلك، بل متى سيحدث، وكم من الناس في هذا البلد سيكون مرضهم خطراً».

وتأتي هذه التصريحات العلنية، الأكثر إثارة للقلق من سابقاتها، في وقت يتصاعد فيه الخوف من انتشار وبائي للفيروس على نطاق دولي.

وفي السياق،أعلن فرنسا عن وفاة أول فرنسي جراء فيروس كورونا المستجدّ في باريس.

وظهر فيروس كورونا المستجدّ المسبب لمرض «كوفيد – 19»، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، أولاً في أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2019 في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية وانتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير (كانون الثاني).

وبلغ الوباء ذروته في الصين بين 23 يناير و2 فبراير (شباط) حين بدأ عدد الإصابات اليومية يتراجع، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وفي الصين أصيب بالفيروس أكثر من 78 ألف شخص توفي منهم 2715.

ويواصل الفيروس تفشّيه إذ بات منتشراً خارج الصين في أكثر من ثلاثين دولة تسبب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 2500 إصابة.

The post فرنسا.. تٌسجل أول حالة وفاة بفيروس «كورونا» appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا